Сотрудники клининговой компании CPG, которые устраняют следы субботнего погрома на Банковой, будут отмывать Офис президента до понедельника.

Об этом "Стране" сообщили в компании.

"Еще не завершили работы, так как там нужно еще вымывать пол. Думаю, до понедельника они будут еще работать", - сообщила сотрудница компании по телефону.

Отметим, что погром на Банковой сторонники Стерненко устроили в прошлую субботу, 20 марта. Отмывать разрисованный участниками акции фасад здания офиса Зеленского начали только в понедельник, 22 марта. Таким образом, если клинеры справятся в обозначенный срок, то на очистку Банковой уйдет неделя.

Напомним, в Офисе президента заявляли, что повреждения здания оцениваются примерно в два миллиона гривен. А если не начать смывать едкую краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими.

"Страна" после этого узнала у клининговых компаний, сколько может стоить очистка Офиса Зе. В них оценили эти работы в максимум 500 тысяч.