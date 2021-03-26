Офис Зеленского после погрома радикалов будут отмывать еще несколько дней
Сотрудники клининговой компании CPG, которые устраняют следы субботнего погрома на Банковой, будут отмывать Офис президента до понедельника.
Об этом "Стране" сообщили в компании.
"Еще не завершили работы, так как там нужно еще вымывать пол. Думаю, до понедельника они будут еще работать", - сообщила сотрудница компании по телефону.
Отметим, что погром на Банковой сторонники Стерненко устроили в прошлую субботу, 20 марта. Отмывать разрисованный участниками акции фасад здания офиса Зеленского начали только в понедельник, 22 марта. Таким образом, если клинеры справятся в обозначенный срок, то на очистку Банковой уйдет неделя.
Напомним, в Офисе президента заявляли, что повреждения здания оцениваются примерно в два миллиона гривен. А если не начать смывать едкую краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими.
"Страна" после этого узнала у клининговых компаний, сколько может стоить очистка Офиса Зе. В них оценили эти работы в максимум 500 тысяч.