МИД Китая принял к сведению заявления украинских властей о возвращении "Мотор Сичи" в государственную собственность и при этом требует защитить интересы китайских компаний и инвесторов.

Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во время пресс-конференции, сообщается на сайте ведомства.

"Мы приняли к сведению соответствующие заявления (о возвращении завода "Мотор Сич" в госсобственность - Ред.). Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", - заявили в китайском МИД.

Напомним, на заседании СНБО приняли решение вернуть завод "Мотор Сич" в государственную собственность "конституционным способом". По словам секретаря СНБО Данилова, на заседании говорили не о национализации "Мотор Сичи", а о "возвращении ее народу".

При этом де-факто решение уже исполнено - Шевченковский суд уже передал корпоративные права предприятия в собственность Агентства по управлению активами.

Также мы подробно разбирались в том, зачем "слуги народа" захотели национализировать "Мотор Сич".