Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, который на этой должности с июня 2019 года, задекларировал 1 594 604 гривен доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Согласно документу, его заработная плата составила 43 657 гривен. Также он получил 1 563 639 в качестве выплаты военнослужащим, социальную помощь в размере 8 690 грн, и банковские проценты - 22 275 грн.

Также он указал в декларации 454 589 грн на банковских счетах, 150 тыс. грн, $25 тыс. и три тысячи евро наличными средствами, а жена и сын - 50 868 грн на банковских счетах и 50 тыс. грн и $15 тыс. наличными.

Супруга Дейнеко за прошлый год задекларировала 141 348 грн доходов.

Согласно декларации, у Дейнего и жены есть квартира (91,6 кв. м) в Киеве, а его сын владеет квартирой (31 кв. м) в Умани Черкасской области.

Также в собственности с женой у главы Госпогранслужбы есть автомобиль Nissan X-Trail 2017 года выпуска.

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