В Украине сложилась проблемная ситуация с отоплением. В 15 регионах возможны перебои с теплоснабжением из-за долгов производителей тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины".

Отопление могут отключить в отдельных населенные пунктов в 15 регионах. По состоянию на 25 марта 56 предприятий не выполняли требования для получения дешевого газа по специальным обязательствам. Для получения этого газа эти компании должны заплатить более 820 млн гривен.

В "Нафтогазе" сообщили, что под угрозой оказался отопительный сезон в таких крупных городах как Днепр, Кривой Рог, Одесса, Краматорск, Мариуполь, частично Киев, Николаев, Харьков и другие.

Также "Нафтогаз" опубликовал перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие теплокоммунэнерго.

Напомним, мэр Тернополя пригрозил отключить воду и отопление нарушающим карантин ночным заведениям.

Также мы писали о том, что глава "Нафтогаза" озвучил апрельские цены на газ для населения.