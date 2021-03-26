Минюст Украины не смог вовремя предоставить ЕСПЧ свои пояснения по делу "Кузнецов, Подгайный, Шепелев и другие против Украины", которое касается семерых уволенных по люстрации чиновников.

Срок подачи разъяснений Минюста истек еще 22 февраля 2021 года, однако, Министерство обратилось в Европейский суд сперва с просьбой продлить срок до 23 марта нынешнего года, а теперь еще на месяц - до 22 апреля 2021 года. Минюст должен был разъяснить суду, почему заявители в ЕСПЧ по делу о люстрации были ограничены в своих правах в Украине.

В распоряжении "Страны" оказалось письмо руководителя секретариата Уполномоченного по вопросам ЕСПЧ Ольги Давыдчук в суд.

"Правительство уважительно просит суд продлить срок для представления своих замечаний по вышеуказанным делам до 22 апреля, чтобы представить суду исчерпывающую картину событий, которые привели к ситуации, на которую жалуются заявители", - говорится в письме Давыдчук в ЕСПЧ.

Отметим, что аналогичный кейс "Полях против Украины", который также касался люстрации, уже закончился победой заявителя, и ЕСПЧ присудил ему компенсацию только за моральный ущерб в размере 5 тысяч евро, не считая зарплаты за время вынужденного прогула.

Ранее "Страна" писала о том, что в феврале 2020-го ЕСПЧ окончательно отверг закон о люстрации, принятый Верховной Радой Украины в 2014 году. "Страна" разбиралась в том, как власти хотят изменить закон о люстрации и будет ли учтена позиция суда.