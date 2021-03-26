Министерство иностранных дел вводит титул почетного амбассадора Украины. Им будут отмечать тех людей, "чье горячее сердце и настойчивые усилия" помогают популяризировать нашу страну и все национальное.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга.



"Впервые с момента обретения независимости Украины и создания дипломатии современного независимого Украинского государства МИД вводит титул почетного амбассадора Украины. Этот титул будет предоставляться адвокатам и промоутерам Украины в мире. То есть мы будем награждать, и этим будем отмечать и мотивировать людей, которые наиболее активным образом продвигают и защищают интересы Украины в мире, не принадлежа при этом к системе государственных органов Украины или других стран", - сказал министр.



Он добавил, что таким образом будут отмечать действительно особенных людей, "тех, чье горячее сердце и настойчивые усилия помогают популяризировать Украину и все украинское".



"По сути, почетный амбассадор Украины - это будет наивысшее отличие в сфере публичной дипломатии Украины. Я убежден, что каждый, кто ее получит, будет гордиться тем, что он имеет такое отличие от Украины", - добавил глава МИД.



По его словам, кроме МИД, посольств и консульств Украины за границей, номинировать кандидатов на получение этого титула смогут также организации заграничных украинцев и любая неправительственная общественная организация, которая имеет экспертизу в сфере международных отношений.

Кулеба о титуле амбассадора - с 11:47

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