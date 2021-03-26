Правоохранители сообщили троим представителям общественной организации Виктора Медведчука "Украинский выбор" (днем ранее в этой организации прошли обыски) о подозрении в содействии аннексии Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора

Речь идет о людях, которые в начале 2014 года были активистами "Украинского выбора" в Крыму.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя и департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офис генерального прокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" по факту участия в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории полуострова Крым. Им инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, двое подозреваемых якобы входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".

Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" - "Славянский щит".

Они также принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова Крым.

В том числе в качестве наблюдателей на участках в составе избирательных комиссий, а также обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополь.

Еще один подозреваемый, который также действовал в Севастополе, как утверждают правоохранители, участвовал в проведении митингов в поддержку аннексии полуострова и проведения "референдума".

Во время публичных выступлений на митингах подозреваемый якобы высказывал №призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также к расширению территории РФ за счет временно оккупированных территорий Украины".

Кроме того, подозреваемые были награждены представителями государства-оккупанта медалями "За возвращение Крыма".

Источники РБК-Украины в прокуратуре сообщил имена фигурантов. Это - Александр Синявский, Иван Комелов и Александр Слюсаренко. Все они крымчане. Комелов возглавлял севастопольскую ячейку организации "Украинский выбор". Синявский также был активистом этой ячейки.

Не исключено, что на основании этого дела власти попытаются организовать давление и на самого Виктора Медведчука, - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

"Не исключено, что на основании этого дела затем власти попытаются организовать уголовное преследование и самого Медведчука. Но в таком случае есть риск выйти на самих себя. Ведь по такой же логике можно объявлять подозрения всему руководству МВД, Генпрокуратуры, СБУ и ВСУ, подчинённые которых также массово поддержали присоединение Крыма к России, а многие из них способствовали этому в неизмеримо большей степени (в силу своего положения и влияния), чем отдельные активисты "Украинского выбора", - пишет телеграмм-канал.

Ранее сообщалось, что в СБУ расследуют причастность организации Медведчука к аннексии Крыма. Следователи СБУ заявляли, что руководство и представители общественной организации якобы участвовали в организации и проведении референдума и выборов на аннексированной территории АР Крым и Севастополя.

Народный депутат Ренат Кузьмин, комментируя обыски, выразил мнение, что действия против Медведчука направлены на узурпацию власти внешними управленцами.