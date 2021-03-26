Большинство украинцев (70%) не поддерживают действия участников акции сторонников радикала Сергея Стерненко, которые 20 марта устроили на Банковой погром. 20% жителей страны считают, что на тех, кто повредил фасад здания Офиса президента, должны быть заведены уголовные дела, которые, возможно, приведут к тюремным срокам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 23-24 марта опросили 2 500 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Оказалось, что 74% слышали об акции в поддержку Сергея Стерненка, в ходе которой было повреждено здание Офиса Президента (34% - много, 40% - что-то слышали). Четверть ничего не знают об этом. Поддержали действия протестующих лишь 14%, не поддержали - 70%.

При этом, по сравнению с началом марта, растет число тех, кто в принципе не поддерживает акции в поддержку Стерненко. 43% против таких акций, 23% поддерживают их проведение, но не хотят принимать в них участие, 4% и поддерживают, и готовы участвовать. Безразлично к ним относятся 21% опрошенных.

65% респондентов считают, что участников акции, которые повредили здание Офиса президента, нужно заставить убрать или выплатить компенсацию за нанесенный ущерб, 20% выступают за то, чтобы завести против них уголовные дела, вплоть до заключения, 9% за то, что не реагировать на это.

Напомним, ранее координатору погрома на Банковой вручили подозрение, а одного из участников посадили под домашний арест.

Также "Страна" узнала у киевлян, как они относятся к погрому Офиса президента.