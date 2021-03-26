Украинцев ждет достаточно сложный период третьей волны Covid-19, поскольку по всей территории страны обнаружен более быстро распространяющийся "британский" штамм коронавируса, который характеризуется более тяжелым течением болезни. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы зафиксировали "британский" штамм на территории всей страны. То есть в различных областях. Ему свойственно то, что скорее люди заражаются и большее количество людей. Сокращен инкубационный период и очень часто тяжелое течение болезни, которое наступает очень-очень быстро. Чаще фиксируют случаи, когда болеют молодые люди. Более того, есть поражения различных органов не только дыхательной системы - это почки и центральная нервная система, и печень. То есть изменена клиническая картина. Именно поэтому мы вносили изменения в наш протокол лечения", - сообщил министр.

По словам Степанова, в Украине умеют лечить "британский" штамм.

"Специфических лекарств не существует до сих пор именно от Covid-19, то есть соответствующая терапия в зависимости от состояния", - пояснил он.

Также министр добавил, что вакцинация защищает и от "британского" штамма.

"Те вакцины, которые мы используем: и AstraZeneca/Covishield и Sinovac - они все защищают", - сказал Степанов.

Ранее "Страна" писала о том, что Степанов объяснил смерти двоих украинцев после уколов "Ковишилдом".

Также мы сообщали, что глава Минздрава прогнозирует пик угрозы Covid-19 на середину апреля.