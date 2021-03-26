В Японии в эти дни продолжается традиционная факельная эстафета к Олимпиаде-2020 (которая из-за пандемии пройдет летом 2021 года - Ред.). И на трассе Олимпийского огня уже второе подряд ЧП. Олимпийский огонь погас снова и один из участников эстафеты бежал свою дистанцию с погасшим факелом

Об этом передает японский телеканал NHK.

Досадный инцидент произошел 26 марта в деревне Иитатэ в префектуре Фукусима. Факелоносец не обратил внимание, что во время передачи эстафеты огонь не зажегся. Факел подожгли лишь к концу отрезка с помощью запасного огня.

Это уже второй случай с момента начала эстафеты. Вчера, 25 марта огонь погас из-за сильного ветра во время забега.

Олимпийская эстафета продлится 121 день и пройдет по всем 859 муниципалитетам 47 префектур Японии. Ожидается, что в ней примут участие около 10 000 человек. 121-дневное путешествие огня завершится на национальном стадионе в Токио 23 июля, как раз к церемонии открытия.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Токио уволили директора Олимпиады, который предложил явить с небес переодетую в свинью плюс-сайз модель.