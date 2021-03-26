Миллионы людей северо-западе США стали свидетелями того, как вечером накануне по небу пронеслись огромные сгоревшие остатки ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX.

Соответствующие видео появились в соцсетях.

По информации Телеграм-канала Mash, в атмосфере сгорели остатки ракеты, которую запустили 4 марта. Их сняли на видео жители Портленда и Сиэтла.

Ранее мы рассказывали, что многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon-9, которая стартовала 14 марта, на орбиту вместе с 60 спутниками Starlink, успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантике. Это уже девятый раз, когда первая многоразовая ступень ракеты совершила успешную посадку.

Также сообщали, как на орбите американский спутник разорвало на 16 обломков. До взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров. Несут ли они угрозу другим объектам, не известно.