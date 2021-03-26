В украинских университетах стартовала вакцинальная кампания. Первые прививки уже сделали сотрудникам Сумского национального аграрного университета. Как выяснила "Страна", о скором старте вакцинации сообщили киевские, ужгородские, тернопольские вузы.

"Первые сотрудники Сумского национального аграрного университета получили прививки от Сovid-19 прямо на рабочем месте. 24 марта в университет посетили медицинские работники, сделали прививки научно-педагогическим работникам СНАУ, которые обнаружили на это желание", - сообщила пресс-служба вуза.

Кампания вакцинации от Covid-19 на этой неделе стартует также в стенах Ужгородского национального университета.

"Согласно официальной информации Минздрава Украины работники сферы образования смогут вакцинироваться против Covid-19 на 3-м этапе вакцинации. О возможности и дать прививки работникам университета будет сообщено после получения соответствующей информации", - сообщила пресс-служба Киевского университета им. Б.Гринченко.

В Тернопольском национальном техническом университете имени Ивана Пулюя также уже формируют предварительные списки работников, изъявивших желание пройти прививки против Covid-19 препаратом Covishield.

Напомним, почти половина украинцев боится побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.

Также мы писали о том, что нежелающих вакцинироваться медработников увольнять не будут.