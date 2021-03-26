Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали экстремистов, которые готовили акты вандализма против отдела органов внутренних дел (ОВД) в Ростове-на-Дону. Всего были задержаны три человека, еще столько же доставлены для допросов в полицию.

Об этом сообщает и публикует видео после задержания Telegram-канал РИА "Новости" в пятницу, 26 марта.

По данным ФСБ, экстремисты хотели совершать акт вандализма, нанося оскорбительные надписи на здания органов власти и территориальной безопасности, а также применять к ним самодельные зажигательные устройства.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия в рамках уголовного дела возбужденного по ч. 2 ст. 214 УК РФ "Вандализм по мотивам политической ненависти".

На видео запечатлено, как подозреваемые дают показания, в которых признаются в ранее совершенных ими преступлениях, изготовлении самодельных зажигательных устройств и тренировках по их применению.

Также они рассказывают, что готовились рисовать на стенах оскорбления в адрес властей и забрасывать силовиков "коктейлями Молотова", добавив, все их действия координировались в Telegram.

Один из задержанных признался, что получал указания из Польши.

Ранее мы рассказывали, что ФСБ задержала в Москве пособника Шамиля Басаева, который скрывался от правосудия 20 лет.

Также сообщали, что ФСБ заявила о задержании в Крыму россиянина с бомбой, который "шпионил для украинской разведки".