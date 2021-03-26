В Украине в три раза увеличили интервал между введением двух доз вакцины CoviShield, однако это связано не с перебоями в поставках препарата, а с новыми данными о его эффективности. По информации экспертов, самый надежный эффект достигается при введении второй дозы вакцины на восьмой - двенадцатой неделе после первой.

Об этом в ходе брифинга 26 марта сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

"Вакцина Covishield в инструкции предусматривает введение повторной дозы вакцины на протяжении 4-12 недель. Мы строили стратегию иммунопрофилактики таким образом, чтобы 250 тысяч доз из поступивших 500 использовать на протяжении 28 дней и на 29-й день вернуться к проведению повторных вторых прививок. 10 марта ВОЗ опубликовала информацию стратегической группы по иммунопрофилактики, в которой говорится, что наибольшая эффективность от проведенной прививки - когда делается вторая инъекция на 8-12 неделю", - сказал Ляшко.

По его словам, это и стало причиной пересмотра стратегии вакцинации в Украине. Вторую дозу вакцины будут вводить привившимся украинцам с 20 мая.

Ляшко также рассказал, что если первый раз человек получил прививку Covishield, то второй раз ее можно сделать другой вакциной на базе AstraZeneca.

Отметим, что на сегодня всего в Украине вакцинировано 174 тысяч человек, за последние сутки – 18 тысяч человек.

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