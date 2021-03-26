В эфире программы "Право на власть", на которой обсуждали погром на Банковой 20 марта, принесли обрисованную дверь из Офиса президента.

Ведущая заявила, что ей "стоило больших усилий", чтобы притащить "этот атрибут".

В программе предложили "посмотреть через разбитую дверь и понять, способны ли украинцы слышать друг друга".

"Акции протеста или митинги - это ваше конституционное право и мы будем его защищать. Однако, мы категорически против любых актов насилия или кровопролития. Я рад, что в минувшую субботу не пострадал никто, кроме здания. Но эти вещи можно заменить или отмыть", - прокомментировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, 20 марта сторонники осужденного за пытки и похищение человека радикала Сергея Стерненко устроили митинг на Банковой. Акция протеста переросла в атаку на здание Офиса президента. Это был пятый по счету митинг, который проводят за Стерненко. Первый из них окончился столкновениями с полицией. Остальные акции были более мирными. А 20 марта группа поддержки радикала разбила двери здания Офиса президента и разрисовала фасад.

Геращенко назвал участников беспорядков 20 марта у Офиса президента неонацистами. Он заявил, что за погром ответят все виновные, а не только один задержанный по горячим следам. Позже он опубликовал видео как доказательство того, что митинг под ОП с самого начала планировался не как мирная акция. На нем идентифицированы люди, которые занимались погромами.