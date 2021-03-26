8-летняя украинская блогерша Милана Маханец, которая недавно попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Пай, обвинила социальные службы в том, что они забирают у нее любимых людей. При этом, Маханец поделилась историей, как в пять лет спала с мамой на полу.

Об этом она сообщила в сториз на своей странице в Instagram.

Девочка рассказала, что родители ее возлюбленного Паши Пая запретили им общаться и пока неизвестно, навсегда ли это или временно.

Также она пожаловалась на социальные службы, которые приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати".

"Миссия социальных служб - помогать, а не мешать жить", - написала Милана.

Также она возмутилась, что раньше, когда у их семьи все было не так хорошо, социальные службы были к ним равнодушны.

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей – это не помощь", – написала блогерша.

Напомним, что недавно вокруг публичного романа 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пая вспыхнул громкий скандал. Дети выкладывали фото и видео, на которых они обнимаются, целуются и даже спят в одной кровати.

Также мы писали о том, что мать 8-летней героини романа в социальных сетях угрожала жалобами в полицию на недоброжелателей.