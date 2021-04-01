1 апреля отмечают именины Дарьи в честь римской мученицы, пострадавшей за веру. Все обладательницы этого красивого имени, в котором скрыто значение "дарованная", "дар", "подарок", отмечают сегодня День ангела.

Расскажем о значении имени, характере девушек с ним и кем была Дарья Римская, которая считается заступницей всех Даш. Также публикуем открытки с поздравлениями в стихах и прозе, которые можно отправить сегодняшним именинницам.

Значение имени Дарья

По одной версии, имя Дарья произошло от греческого Дарэйос, которое переводится как "богатая" либо "победительница". Также считается, что происхождение имени славянское - от Дарена, Дарина, Дарьяна, которые обозначают "подарок" и "дар". Обычно девочки с этим именем отличаются положительным набором качеств: они добрые, общительные и артистичные. С одной стороны, Даши флегматичные, но вместе с тем обладают энергичностью ребенка и темпераментным нравом. Они легки в общении и не любят конфликты, эрудированы и начитаны, что делает их невероятно обаятельными.

Обладательницам имени приписывают прямолинейность и умение выходить из любых неловких ситуаций благодаря находчивости и остроумию. В юности Даша любит покомандовать и ориентируется на сиюминутные желания.

Дарья привязана к своим друзьям и не любит одиночества. Может быть ответственной, но трудолюбия и настойчивости ей порой не хватает. Особенно, когда Даша выходит замуж и становится немного домоседкой. Девушка любит заниматься хозяйством, вкусно готовит, сама мастерит себе одежду.

Ей бывает сложно найти себя в одной профессии из-за пытливого ума разнообразия интересов.

Что известно про Дарию Римскую

Дария Римская известна как мученица, которая жила в III веке н.э. Она была образованной и красивой девушкой, которую выдали замуж за христианина Хрисанфа. Вслед за супругом она приняла христианство. Пара начала исповедовать религию вместе и в итоге была осуждена на пытки и смерть.

У иконы святой мученицы Дарии молятся о смирении, покаянии, просят Господа уберечь от искушений, лжеучений и других соблазнов. Своей покровительнице Дарьи молятся о здоровье, благополучной жизни, крепком браке, детях.

Открытки и поздравления

Дорогая Дашуля, с именинами! В этот день хочу пожелать тебе весеннего тепла, благополучия в семье, уюта в доме и понимания со стороны близких.

День имени у какой манюньки?!

Ну, конечно, у Дашуньки!

Имя твое - просто клад,

От славянского ты - дар!

И, как всякая царица

Сможешь многого добиться!

Дашенька, пусть тебя хранит добрый ангел! Пусть твое сердце наполняется любовью, глаза светятся от счастья, а настроение будет весенним!

С Днем ангела, Даша. Желаю оставаться самой яркой и любимой, каждый день ощущать вдохновение и счастье, не терять везение и заряжать всех друзей положительными эмоциями и радостью!

Милая Дашуля, оставайся всегда жизнерадостной, пусть тебя укроет своим белым крылом ангел-хранитель. Желаем, чтобы он был сильным и внимательным к твоим нуждам, защищал от бед и пропускал в твой дом только счастье, любовь и радость!

Пусть день именин запомниться радостными встречами с друзьями и яркими душевными моментами с близкими. Будь каждый день окружена вниманием и заботой.

Дарья, желаю тебе радостных, счастливых и добрых начинаний. Пусть каждая твоя идея становится успешнее предыдущей и приносит душевное и финансовое благополучие!

Пусть твой неиссякаемый оптимизм продолжает заряжать всех нас и с каждым днем будет все больше поводов для улыбок.

Дашуня, в гости к тебе пусть приходят лишь удача с любовью, а везение и счастье находят тебя в любом уголке мира.

Сегодня Дашулю поздравляю,

Желаю любви океан,

Пусть ангелы твои мечты исполняют,

И радость бьет будто фонтан!