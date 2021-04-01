1 апреля отмечают именины Дарьи в честь римской мученицы, пострадавшей за веру. Все обладательницы этого красивого имени, в котором скрыто значение "дарованная", "дар", "подарок", отмечают сегодня День ангела.
Расскажем о значении имени, характере девушек с ним и кем была Дарья Римская, которая считается заступницей всех Даш. Также публикуем открытки с поздравлениями в стихах и прозе, которые можно отправить сегодняшним именинницам.
Значение имени Дарья
По одной версии, имя Дарья произошло от греческого Дарэйос, которое переводится как "богатая" либо "победительница". Также считается, что происхождение имени славянское - от Дарена, Дарина, Дарьяна, которые обозначают "подарок" и "дар". Обычно девочки с этим именем отличаются положительным набором качеств: они добрые, общительные и артистичные. С одной стороны, Даши флегматичные, но вместе с тем обладают энергичностью ребенка и темпераментным нравом. Они легки в общении и не любят конфликты, эрудированы и начитаны, что делает их невероятно обаятельными.
Обладательницам имени приписывают прямолинейность и умение выходить из любых неловких ситуаций благодаря находчивости и остроумию. В юности Даша любит покомандовать и ориентируется на сиюминутные желания.
Дарья привязана к своим друзьям и не любит одиночества. Может быть ответственной, но трудолюбия и настойчивости ей порой не хватает. Особенно, когда Даша выходит замуж и становится немного домоседкой. Девушка любит заниматься хозяйством, вкусно готовит, сама мастерит себе одежду.
Ей бывает сложно найти себя в одной профессии из-за пытливого ума разнообразия интересов.
Что известно про Дарию Римскую
Дария Римская известна как мученица, которая жила в III веке н.э. Она была образованной и красивой девушкой, которую выдали замуж за христианина Хрисанфа. Вслед за супругом она приняла христианство. Пара начала исповедовать религию вместе и в итоге была осуждена на пытки и смерть.
У иконы святой мученицы Дарии молятся о смирении, покаянии, просят Господа уберечь от искушений, лжеучений и других соблазнов. Своей покровительнице Дарьи молятся о здоровье, благополучной жизни, крепком браке, детях.
Открытки и поздравления
Дорогая Дашуля, с именинами! В этот день хочу пожелать тебе весеннего тепла, благополучия в семье, уюта в доме и понимания со стороны близких.
День имени у какой манюньки?!
Ну, конечно, у Дашуньки!
Имя твое - просто клад,
От славянского ты - дар!
И, как всякая царица
Сможешь многого добиться!
Дашенька, пусть тебя хранит добрый ангел! Пусть твое сердце наполняется любовью, глаза светятся от счастья, а настроение будет весенним!
С Днем ангела, Даша. Желаю оставаться самой яркой и любимой, каждый день ощущать вдохновение и счастье, не терять везение и заряжать всех друзей положительными эмоциями и радостью!
Милая Дашуля, оставайся всегда жизнерадостной, пусть тебя укроет своим белым крылом ангел-хранитель. Желаем, чтобы он был сильным и внимательным к твоим нуждам, защищал от бед и пропускал в твой дом только счастье, любовь и радость!
Пусть день именин запомниться радостными встречами с друзьями и яркими душевными моментами с близкими. Будь каждый день окружена вниманием и заботой.
Дарья, желаю тебе радостных, счастливых и добрых начинаний. Пусть каждая твоя идея становится успешнее предыдущей и приносит душевное и финансовое благополучие!
Пусть твой неиссякаемый оптимизм продолжает заряжать всех нас и с каждым днем будет все больше поводов для улыбок.
Дашуня, в гости к тебе пусть приходят лишь удача с любовью, а везение и счастье находят тебя в любом уголке мира.
Сегодня Дашулю поздравляю,
Желаю любви океан,
Пусть ангелы твои мечты исполняют,
И радость бьет будто фонтан!