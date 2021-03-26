Глава Белого дома Джо Байден во время своей первой большой пресс-конференции на посту президента США использовал "шпаргалки". В них содержалась информация с подробным описанием ключевых моментов политики и данные о присутствующих журналистах.

Об этом пишет и публикует соответствующие фото Fox News в пятницу, 26 марта.

На первом снимке Байден просматривал лист, на котором были показаны фотографии журналистов, присутствовавших на его пресс-конференции. Рядом с фото некоторых репортеров на шпаргалке был обведен номер.

На втором фото американский лидер держит "шпаргалку" с надписью "Инфраструктура", где записаны данные и тезисы для обсуждения. В одном из пунктов говорилось, что "Китай тратит на инфраструктуру в три раза больше, чем США".

Фото: foxnews.com

Напомним, на пресс-конференции президент США говорил о борьбе с коронавирусом в Штатах и последствиях пандемии, экономике, миграционной политике. По внешним вопросам Байден озвучил позицию по Китаю. Также он заявил, что намерен идти на второй президентский срок.

Ранее мы рассказывали, что Джо Байден несколько раз споткнулся и упал на ступеньках трапа. Инцидент произошел, когда глава Белого дома поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в Атланту. После этого в сети начала распространяться версия об очередном случае ухудшения здоровья президента.