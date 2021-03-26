"Страна" уже писала о масштабном ЧП, случившемся на днях в Суэцком канале - танкеровоз Ever Given сел на мель, заблокировав движение по каналу. Там уже образовалась пробка из более чем 200 судов с грузами.

Работы по подъему танкеровоза идут, но разблокировка канала может затянутся от нескольких дней до нескольких недель по разным прогнозам. Через Суэцкий канал ежедневно проходит порядка 50 судов, он обеспечивает логистику для 12% объемов мировой торговли.

Поэтому остановка грузов в этом этом "узком горлышке" может существенно сказаться на морской логистике и ценах - как на морской фрахт, так и в конечном счете на товары. В том числе для Украины.

Первой отреагировала нефть - цены на нее в день аварии взлетели сразу на 5%, правда, затем снова упали на 3%. Но после отката 25 марта, котировки снова выросли на 0,6%, поэтому "Суэцкий фактор" все же может оказать влияние на цены на нефть и нефтепродукты. Также эксперты заявили, что если работы на канале затянутся больше чем на несколько дней (а скорее всего, так и будет), возможен срыв поставок сжиженного газа на европейский рынок, то есть, подорожает еще и газ.

Но Суэцкий канал - это не только поставки нефти и газа. Через него идет масса других товаров - начиная от автомобильных запчастей и заканчивая продуктами питания, одеждой, электроникой, кофе и др. Через Суэц в Китай проходит в том числе украинский экспорт руды и зерновых. Поэтому возможны масштабные перебои с доставками грузов и, как следствие, их убытки для отправителей.

Плюс - блокировка танкеров ударит по мировому фрахту, который за последний год уже и так подорожал в разы. Что скажется на ценниках буквально всех импортных товаров.

"Страна" разбиралась, как ЧП в Суэцком канале ударит по мировой торговле и ценниках в украинских магазинах.

Сделали "фаллос" и сели на мель. Как закрыли Суэцкий канал

Гигантский 400-метровый контейнеровоз Ever Given тайваньской Evergreen перегородил Суэцкий канал в Египте 23 марта, создав огромную пробку из 150 других судов по обе стороны.

Судно буквально село на мель поперек канала, парализовав движение по нему. Причиной происшествия называют сильный ветер и песчаную бурю Экипаж судна не пострадал, не было утечки топлива и порчи груза. Предварительное расследование также исключает сбои в работе механики или двигателя.

Спутниковый снимок застрявшего контейнеровоза

Сейчас все суда вынуждены ждать либо отправляются по альтернативному маршруту, вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, что может занять времени на 2 недели дольше.

Данные с сайта MarineTraffic

Владельцем судна является японская фирма Shoei Kinsen. В четверг, 25 марта, она принесла извинения за урон рынку грузоперевозок, и заявила, что специалисты пытаются сдвинуть гиганта с места. Но это плохо получается. Вес контейнера составляет 200 тыс. тонн. Восемь буксиров пытались сдвинуть судно с места, но тщетно. Администрация канала заявила, что движение по нему "временно полностью остановлено".

Глава голландской компании Smit Salvage, которая специализируется на поднятии судов подсчитал, что работы могут занять недели. "Не хочу никого пугать, но это может занять дни или даже недели", - сообщил Питер Бердовски.

В настоящее время флотилия буксиров пытается сдвинуть гигантский контейнеровоз. Также здесь проводятся земляные работы: специалисты пытаются углубить дно специальными землесосными снарядами, удаляют песок и грязь с левого борта в носовой части судна.

Поднять корабль и разблокировать канал обещают уже на этих выходных. Хотя есть прогнозы, что дело затянется и на несколько недель.

Из-за этого инцидента может существенно пострадать мировой рынок грузоперевозок. Поскольку это кратчайший морской путь путь между Азией и Европой, соединяющий Средиземное море с Красным. Но к этому мы еще вернемся ниже.

Рядом с новостями об экономическом уроне Сеть наполнилась и забавной информацией об инциденте.

В сети появились фото маршрута этого танкера перед заходом в канал. Он выглядит как фаллос. Маневры по вот такой траектории - не фейк. Оператор судна фирма Bernhard Schulte Shipmanagement назвала это случайным совпадением.

Вот приближенное фото самого "фаллоса".

Второй скандал - это тема с капитаном.

В Сети появилась информация, что судном управляла женщина-капитан арабского происхождения Марва Эль Селигдар. Она - первая в Египте женщина, которая командует кораблем.

Но сама она опровергла, что вообще управляла этим судном. И сказала, что ее травят, чтобы подвергнуть сомнению способность арабских женщин работать капитанами дальнего плавания.

Пользователи соцсетей также массово создают мемы на то, как решают эту проблему.

Одни жалеют маленький бульдозер, который пригнали, чтобы сдвинуть гиганта с места.

"Доброе утро, я все делаю правильно?

Корабль: дела, которые пообещал сделать.

Бульдозер: моя мотивация", - иронично подписывают первые снимки юзеры в Twitter.

Другие сравнивают свой прогресс (в образе небольшого экскаватора) с огромным списком дел (в форме севшего на мель сухогруза).

А вот корабль олицетворяет саму жизнь.

"Карл, это заблокировало мировую экономику, Карл!", - подписывают фото.

Корабль сравнивают с нарушителями парковок.

"Я паркуюсь как мудак", - вся жизнь - Суэцкий канал, а ты в ней капитан Эвергрина.

Бульдозеру и контейнеровозу придумывают и другие диалоги:

- Хочешь, я кого-нибудь поругаю или подниму настроение? - интересуется у контейнера крошечный бульдозер.

Пользователи шутили также про контейнеры. "Кто-то замечал, что контейнеры составили слово "лол" (с англ. прикол)?

Есть шутники, которые предлагают поднять 400-метровый корабль с помощью шариков, как в фильме студии Pixar "Вверх".

Мир теряет миллиарды в день

Но перейдем к более серьёзным вещам.

По данным Bloomberg, в Суэцком канале на момент ЧП застряло более 150 судов с грузами со всего мира. На данный момент их уже больше 200. В том числе 41 сухогруз, груженый насыпью, 24 танкера с нефтью и суда с потребительскими товарами - одеждой, обувью, а также автомобильным компонентами. В "пробке" застряли также большие объемы кофе из Эфиопии, Уганды и Вьетнама.

"Блумберг сообщает, что до прихода Божьей помощи в форме прилива, то есть до среды следующей недели, Суэцкий канал не разблокируется. Выстроившаяся очередь в четверть тысячи судов обещает удвоиться к тому времени; поставки товаров - от нефти и металлов до китайских игрушек - прерываются; и так заоблачные цены на перевозки растут; трафик идёт в обход Африки, добавляя цены и экологического вреда. Кроме того, всегда паникующие фондовые рынки уже убили много стоимости фишек. В результате мир теряет миллиарды долларов в день. С другой стороны, стоимость такого, пусть и одного из крупнейших в мире, контейнеровоза - около 1-2 сотен миллионов долларов. Добавим стоимость груза", - написал в Фейсбук СЕО компании Baltic News Service Гергий Шабад.

Суэцкий канал является основным логистическим маршрутом для поставки товаров из/в западных стран в Азию, в частности, Китай. По нему в том числе, проходит наш экспортный товар - железная руда и аграрная продукция.

Сколько времени уйдет на разблокировку движения - пока неясно. Даже после того, как удастся поднять танкеровоз, на то, чтобы разошлась образовавшаяся там "пробка" из судов, может понадобится не менее пяти дней, - прогнозируют в S&P Global. По другим оценкам, обходной путь может увеличить время доставки грузов на две недели. И, понятно, сделать ее существенно дороже. Плюс - возможны сбои в работе портов, после того, как в них одновременно начнут заходить вырвавшиеся из Суэцкой ловушки суда.

Поэтому, как считают в Центре транспортных стратегий, суэцкое ЧП может оказать "эффект бабочки" на мировое судоходство: когда незначительно, на первый взгляд, событие влияет на всю глобальную систему в целом и выливается в самые непредсказуемые последствия.

Эффекта на самом деле может быть два.

Во-первых, подорожание морского фрахта, цены на который и так бьют рекорды (за последний год они повысились более чем вшестеро из-за активизации международной торговли после ее спада на волне пандемии и дефицита судов). Во-вторых, задержки с поставками сырья для промышленных предприятий и потребительских товаров. Что чревато дефицитом и ростом ценников.

Суэцкая наценка

Компания Lloyd’s List подсчитала, что один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в 400 млн долларов. На данный момент там заблокировано товаров, идущих в западном направлении, на 5 миллиардов долларов, в восточном - на 4,5 миллиарда

Уже сейчас понятно, что ЧП в Суэцком канале может ударить по стоимости морского фрахта.

Крупная международная ассоциация судовладельцев BIMCO уже заявила, что будут огромные убытки и глобальный срыв поставок товаров.

"Я думаю, что на каждый день задержки потребуется два дня, чтобы устранить задержки", - заявил президент логистической компании OL USA Алан Баер.

Насколько существенной будет "суэцкая наценка" на фрахт пока сказать сложно. Тут сработает два фактора: переориентация на новый, более длинный маршрут (вокруг Африки) и дефицит судов. Обходной путь длиннее маршрута через Суэцкий канал на 9,6 тысяч километров, и только дополнительные расходы на топливо для нефтяного супертанкера - это плюс 300 тысяч долларов.

Стоит отметить, что ценники на фрахт и так бьют рекорды. Если сравнивать с весной 2020 года, контейнерные перевозки подорожали в среднем в 6,5 раз.

Стоимость доставки контейнера из Китая в Европу за год подорожала в четыре раза. Стоит отметить, что это уже сказалось на грузах, которые доставляются морским путем в Украину. Скажем, средняя стоимость доставки б/у авто из США за год подорожала на 100-150 долларов. Если ранее покупатели доплачивали за доставку порядка 800 долларов, то сейчас - 900-950 долларов.

Также примерно на 1% подорожала из-за транспорта электроника из Поднебесной.

Новое ЧП еще больше ударило по тарифам. По данным Bloomberg, прибыль перевозчиков большими танкерами VLCC, которые транспортируют нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла почти до 1,4 тысячи долларов в день, хотя это направление, по сути, даже не было затронуто блокировкой Суэцкого канала. Фрахт судов Suezmax, которые перевозят 1 млн баррелей нефти, стоит около 17 тысяч долларов в день - это максимум с июня 2020 года.

По данным Lloyds, каждый день задержки грузов в Суэце обходятся судовладельцам потерей в 60 тысяч долларов, а каждый "лишний" час в "пробке" стоит 3-4 тысячи долларов. Так что, с одной стороны, рост ценников обоснован. С другой, перевозчики не упустят случая заработать еще и на ажиотаже. Так как работа многих предприятий критически зависит от своевременной поставки товаров, за логистику в любом случае будут доплачивать.

Другое дело, что лишние расходы производители и поставщики тут же заложат в ценники.

Туалетная бумага, химия, автомобили

Что касается доставки товаров, то сроки уже срываются. Что грозит парализовать работу многих предприятий.

"Крупнейший производитель сырья для целлюлозы в мире бразильская компания Suzano предупредила, что нехватка судов для ее продукции грозит глобальным дефицитом туалетной бумаги. Бразилия является ведущим поставщиком целлюлозы в мире, а на Suzano приходится около трети мировых поставок целлюлозы из твердых пород древесины, используемой для производства туалетной бумаги, пишет Bloomberg. Превращая эту связку в анекдот, можно сказать, что обделавшейся со страху в Суэце мировой экономике нечем будет с облегчением подтереться. Но до облегчения далеко: Суэцид пока в самом разгаре", - написал на своей странице в Фейсбуке издатель Борис Фельдман.

К слову, Bloomberg уже спрогнозировал мировой дефицит туалетной бумаги, связанный с нехваткой морских контейнеров.

Немецкий бизнес также беспокоится о срыве производственных планов. Объединение химической промышленности Германии (VCI) заявило, что предприятия критически зависят от бесперебойных поставок нефти из Азии - по Суэцком каналу идет до 16% импортного сырья для немецкого химпрома.

Также могут пострадать автомобильные заводы, которые уже и так столкнулись с задержками поставок микрочипов из Японии, связанными с недавним пожаров на тамошней фабрики. Из-за дефицита микрочипов есть перебои в работе заводов Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, - сообщает Bloomberg. Дальше может пойти цепная реакция - срыв поставок автомобилей из Европы, в том числе, в Украину, которая не входит в перечень приоритетных для европейских автогигантов рынков (то есть, сначала они будут обеспечивать ключевые для себя рынки, а потом нас).

Причем, прикрываясь подорожавшими расходами на логистику и дефицитом, производители могут накрутить ценники, как минимум, на пару процентов.

Что подорожает в Украине

Впрочем, пост цен может быть по всем товарам. В том числе, в Украине.

"Вся эта ситуация, конечно же скажется и на нас. Пострадают, в первую очередь те, у кого были горящие заказы в стоящих без движения контейнерах. Но будет глобальный срыв поставок и рост цен. Пока не знаю, как посчитать его в процентах. У каждого свой залет, поэтому все индивидуально и непредсказуемо", - сказал нам владелец "Текстиль-Контакт", член совета директоров Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский.

"Безусловно, нынешняя ситуация с Суэцким каналом скажется на Украине, поскольку мы достаточно открытая экономика, во многом зависящая от поставок импортного сырья и материалов. Поэтому, любые нарушения логистических цепей может привести к временному дефициту определённых товаров и как следствие к их удорожанию. В данном случае, речь прежде всего идёт о нефти и нефтепродуктах", - отметил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Первой на Суэцкое ЧП отреагировла нефть - котировки сразу же взлетели на 5%. Правда, буквально на следующий день снова просели на 3%. Но тенденция к росту сохраняется: 26 марта нефть прибавила к цене 0,6% (до 62,3 долларов за баррель). И в краткосрочном периоде ценник еще может вырасти, хотя его и сбивают огромные излишки нефти и низкий спрос на нее.

А вот по сжиженного газу ситуация более критическая - возможны перебои с доставкой газа на европейский рынок и, как следствие, рост цен. Что скажется и на наших АЗС.

В Центре транспортных стратегий считают, что ситуация в Суэцком канале затронет, главным образом, украинских экспортеров, в первую очередь, тех, что отгружают железную руду и аграрную продукцию.

По оценкам Argusmedia, задержка в доставке руды может стоить мировым экспортерам (в том числе, украинским) 30-35 тысяч долларов в день.

А вот рядовые потребители дефицит товаров вряд ли ощутят, по крайней мере, в течение ближайших 1-2 месяцев, так как есть складские запасы плюс можно импортировать продукцию из Турции и Европы.

Впрочем, в дальнейшем, когда до розницы дойдет товар, доставленный уже по повышенным тарифам, ситуация может измениться. Продавцы начнут переписывать ценники буквально на все - от одежды и обуви до кофе, электроники и автомобилей. Но подорожание будет небольшим - 1-3%.

"Ситуация на Суэцком канале скажется на нас очень сильно, и на импорте и на экспорте. Будут и и срыв поставок, и подорожание фрахта (хотя ставки и так - космос), и накопление грузов в портах", - говорит нам глава одесской компании Lamarin,llc Александр Лазарев.

Стоит отметить, что наши логистические компании уже рассматривают варианты переориентации грузов из Китая на железную дорогу. В том числе, может увеличиться загрузка по маршруту их Китая через Азербайджан, Грузию и Украину (так как маршрут через Россию, Беларусь и далее в Польшу уже и так загружен).

Поэтому Украина может получить свою часть выгоды от Суэцкого ЧП. Другое дело, что перевалка через ж/д вряд ли будет массовой - доставка товаров из Китая более чем на 90% обеспечивается именно морскими перевозками.

Впрочем, как считает аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов, краткосрочные проблемы в Суэцком канале вряд ли приведут к переориентации перевозок на ж/д маршруты.

"Вот если бы принципиально перекрыли канал, тогда Украина, конечно, была бы в выигрыше, но, скорее всего, планы наших перевозчиков заработать на китайском маршруте сорвутся. Но пока во всей этой ситуации больше нагнетание паники, что, конечно же, принесет свои дивиденды логистическим компаниям", - говорит он.