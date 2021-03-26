Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что смерть двоих украинцев, которые вакцинировались от коронавируса, наступила "не из-за прививки, а после нее".

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24", видео обнародовано в YouTube.

По словам министра, расследуется каждый случай смерти, который наступил в течение месяца после вакцинации. Это стандарт общий для всего мира.

"Каждый случай смерти во всем мире, в том числе в Украине в течение 30 дней после вакцинации расследуется. В мире уже сделано более 500 млн доз вакцины. В мире везде расследуется", – сказал Степанов.

Что касается смертей двух украинцев, уже есть выводы судмедэкспертизы, согласно которым прививка не стала причиной смерти.

"В первом случае это острая сердечно-сосудистая недостаточность, во втором случае – острый ишемический инсульт", – заявил министр.

Степанов о смертях - с 01:58:52

Напомним, 23 марта военнослужащая ВСУ умерла под Одессой после прививки Covishield.

Также "Страна" писала о том, что известно о втором умершем после "Ковишилда" в Украине.