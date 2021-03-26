В Молдове из-за отсутствия кворума парламент не смог назначить правительство Игоря Гросу. После этого президент страны Майя Санду пригласила парламентские фракции на консультации по его роспуску.

Об этом в Facebook сообщила ее пресс-служба.

Встреча с фракциями состоится сегодня, 26 марта. Консультации были назначены из-за того, что 25 марта депутаты Партии социалистов экс-президента Игоря Додона и их союзники из "Шор" и группы Pentru Moldova покинули заседание парламента, на котором должны были заслушать программу правительства Игоря Гросу - уже второго кандидата на должность премьера.

Из-за их отсутствия не было кворума, и слушания не состоялись. Это можно интерпретировать как вторую неудачную попытку сформировать правительство - что открывает возможность для досрочных парламентских выборов.

Напомним, в конце января Санду предложила назначить на пост премьер-министра бывшую министр финансов Наталью Гаврилицу.

А в марте она выдвинула в кандидаты на должность премьер-министра лидера фракции пропрезидентской партии PAS в парламенте Молдовы Игоря Гросу.