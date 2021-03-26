В Украине, где за минувшие сутки Сovid-19 заболели больше 18 000 человек, прививку получили уже 174 324 жителя страны. За последние 24 часа от коронавируса вакцинировали еще 18 738 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в сети.

Сейчас украинцам вводят первую из двух необходимых доз индийского препарата Covishield. Отметим, что один человек уже полностью вакцинировался, он получил две необходимых дозы вакцины.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в столице (1 850 прививок), а наименьшее - в Хмельницкой области.

Степанов добавил, что прививки проводилось 168 мобильными бригадами по иммунизации и в 483 пунктах прививки. По состоянию на 25 марта в лист ожидания вакцинации записались 349 713 человек.

Количество прививок в регионах за минувшие сутки:

Киев - 1 850 прививок;

Винницкая область - 1 150 прививок;

Волынская область - 360 прививок;

Днепропетровская область - 1 380 прививок;

Донецкая область - 130 прививок;

Житомирская область - 780 прививок;

Закарпатская - 510 прививок;

Запорожская область - 510 прививок;

Ивано-Франковская область - 918 прививок;

Киевская область - 1 380 прививок;

Кировоградская область - 630 прививок;

Луганская область - 280 прививок;

Львовская область - 1 050 прививок;

Николаевская область - 760 прививок;

Одесская область - 330 прививок;

Полтавская область - 690 прививок;

Ровенская область - 670 прививок;

Сумская область - 1 100 прививок;

Тернопольская область - 820 прививок;

Харьковская область - 480 прививок;

Херсонская область - 950 прививок;

Хмельницкая область - 240 прививок;

Черкасская область - 1 000 прививок;

Черновицкая область - 330 прививок;

Черниговская область - 440 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее мы рассказывали, что почти половина украинцев боится побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.

Также сообщали, что вчера в Украину прибыл борт первой партии китайской вакцины CoronaVac.