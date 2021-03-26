В городе Коломые, что в Ивано-Франковской области, женщина распространяла в Facebook ложные слухи о вакцине от коронавируса, которая якобы не прошла все испытания. За это она пойдет под суд.

Об этом сообщила пресс-служба Коломыйского горрайонного суда.

"Жительница Коломыи в сети Интернет на своей странице в Facebook распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, это могло вызвать панику среди населения", - говорится в протоколе об административном правонарушении.

Судебное заседание по этому делу назначено на четверг, 8 апреля. Начнется она в 08:25 (по Киеву).

Ранее мы рассказывали, что Facebook решил удалять новости об опасности вакцин против коронавируса. В то же время в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о Сovid-19 могут быть заблокированы навсегда.

Также сообщали, что в Евросоюзе собрались наказывать санкциями за распространение фейков.