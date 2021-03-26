Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что уже в середине апреля, в Украине очень ухудшится ситуация с Covid-19.

Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу", видео обнародовано в Youtube.

"Думаю, у нас будет такой тяжелый период до середины апреля - 100%", - отметил он. Министр также рассказал, что в столице койки с кислородом для пациентов с коронавирусом загружены до 80%.

В то же время он отметил улучшение ситуации с Covid-19 в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатских областях, которые сейчас находятся в "красной" зоне карантина. Он добавил, что в этих регионах наблюдается уменьшение количества госпитализаций больных благодаря ограничительным мерам.

"Ивано-Франковскую область мы уже через некоторое время по показателям переведем на "желтый" уровень эпидбезопасности", - добавил министр.

Видео ТСН. Ответ Максима Степанова про вакцину и ситуацию с ковидом смотрите с отметки 2 ч.32 мин.

Напомним, ранее в Национальной академии наук дали неутешительный прогноз. Ученые считают, что в конце марта количество новых зараженным коронавирусом в Украине за сутки может превышать 15 000. А в начале апреля этот показатель вероятно вырастет до более чем 20 000.

Также мы рассказывали, что в Украине использование аппаратов ИВЛ достигло максимума с начала пандемии.