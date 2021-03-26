По состоянию на утро пятницы, 26 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 18 132 человека. Это антирекорд по новым заболевшим.

Предыдущий был отмечен в Украине вчера, 25 марта, когда в стране было выявлено 16 669 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 1 463 человека. Умерло 326 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 614 707 человек. Выздоровели за последние сутки 7 138 человек (с начала эпидемии - 1 290 158 человек - Ред.).

Госпитализировано за сутки 4 826 человек. Среди новых зараженных 923 ребенка и 435 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (1 545 человек), Днепропетровской области (1 358), Харьковской области (1 204) и Львовской области (1 304).

В Киеве выявлено 1 164 новых случая.

Ранее "Страна" сообщала, что Степанов рассказал, когда Индия возобновит поставки Киеву вакцины против Сovid-19.

Также мы передавали, что AstraZeneca разработала вакцину от коронавируса, которую капают в нос.