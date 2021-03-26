После того как власти Индии приостановили поставки на экспорт вакцины против коронавируса, глава Минздрава Максим Степанов выступил с заявлением, в котором выразил надежду, что Дели уже в апреле возобновит экспорт препарата компании AstraZeneca.

Об этом Максим Степанов рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Мы видим, что есть соответствующая проблема, и отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии, они придержали вакцины всем без исключения. Но я думаю, что это дело не будет иметь длительного срока. Мне кажется, что все же где-то в начале апреля мы должны получить разрешение и начать получать. Я оптимистично на это смотрю", - заявил министр.

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Напомним, что Индия временно приостановила экспорт вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute. Решение о заморозке экспорта было связано с ростом числа новых заражений в стране.

Ранее "Страна" сообщала, что борт с первой партией китайской вакцины CoronaVac приземлился в Борисполе.