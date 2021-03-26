Четверг, 25 марта, стал воистине черным днем для американского штата Алабама . Здесь вчера, по данным Национальной метеорологической службы было зарегистрировано четырнадцать торнадо и еще один смерч обрушился на штат Миссисипи.

Торнадо в Алабаме причинили серьезный материальный ущерб, но самое страшное, что стихия унесла жизни по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Калхун Мэтью Уэйда.

"Много домов и зданий повреждены, очень много раненых и по крайней мере пять человек погибли", - заявил шериф.

Кроме того, он выразил обеспокоенность возможным новым штормом, который может пройти по уже пострадавшим областям штата.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ураган "Йота" обрушился на Центральную Америку и США, есть погибшие.