Меньше чем через месяц, 17 апреля в Киеве состоится центральный матч 22-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" во многом который станет определяющим в битве двух грандов за золотые медали (сейчас "горняки" отстают от "бело-синих" на 7 очков - Ред.). Поединок на НСК "Олимпийский" начнется в 19:30.

И хотя сейчас в Киеве действуют карантинные ограничения, предварительно матч "Шахтер" - "Динамо" должен пройти со зрителями. Окончательное решение по данному вопросу остается за техногенной комиссией города Киева. В случае если карантинные ограничения в Киеве будут продлены и игра состоится без зрителей, "Шахтер" компенсирует болельщикам средства за билеты.

Поэтому, как передает пресс-служба дончан, в первую очередь "Шахтер" начал продажу билетов на поединок для зарегистрированных пользователей.

Она пройдет в несколько этапов:



1-й этап (идет с 24 по 28 марта). Приоритетная продажа для подписчиков Shakhtar Club.



2-й этап (29-30 марта). Продажа для болельщиков, которые посетили 2 или больше домашних матчей "Шахтера" в текущем сезоне ("Интер", "Рух", "Маккаби", "Заря", "Десна"), а также для всех, кто приобретал билеты на игру "Шахтер" - "Рома"*.



3-й этап (31 марта - 1 апреля). Продажа для тех, кто посетил хотя бы один домашний матч в текущем сезоне*.



4-й этап. Продажа для зарегистрированных болельщиков Шахтер" *.



*Каждый болельщик получит промокод на покупку билетов на матч "Шахтер" - "Динамо".



Свободная продажа билетов начнется в том случае, если останутся свободные места. Об этом будет сообщено дополнительно.



Приобрести билеты можно онлайн на shakhtar.com и в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store). Действует ограничение по количеству: 2 билета в руки.



Цена билетов



Standard: 50, 100, 150, 200, 250, 300 гривен;



The Club: 1 000/1 500 гривен;



The Lounge: 3 000 гривен;



Корпоративные ложи: 5 000, 6 000, 8 000, 9 000 гривен.



Полное описание VIP-клубов



Все билеты - именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (таким может быть на выбор: оригинал действующего украинского паспорта, действующего заграничного паспорта, действующего водительского удостоверения).

Приобретая билет, владея и пользуясь им, вы подтверждаете, что внимательно прочитали Правила, понимаете их и соглашаетесь выполнять, а также довести их до сведения других лиц.

Covid-19: особые условия

Обращаем внимание на то, что с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CоV-2, и выполняя требования по соблюдению противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей, лица, привлеченные к его организации и проведению, и посетители должны придерживаться всех санитарных норм и правил.

А именно:

- соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра;



- носить маску во время пребывания на стадионе (в пределах периметра), покрывая нос и рот;



- мыть и/или дезинфицировать руки при каждой возможности;



- проверять температуру тела при входе на территорию стадиона (если она будет выше 37,2°C, вход будет запрещен);



- занимать только то место, которое указано в билете;



- избегать рукопожатий;



- избегать контакта лицом к лицу с другими посетителями при перемещении со/до своего места;



- кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;



- следовать всем инструкциям стюардов и/или офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;



- придерживаться указаний и системы очереди на стадионе.

Для безопасности всех посетителей футбольного матча каждый, кто будет нарушать санитарные мероприятия, и/или иметь признаки респираторной болезни, и/или чья температура тела будет выше 37,2°C, не будет допущен на стадион или будет удален с его территории. При этом стоимость билета не возвращается.

"Рекомендуем иметь запасные маски, чтобы обеспечить пребывание на стадионе в течение всего времени", - уточнили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что президент УЕФА заявил, что ему нравится футбольный "Шахтёр".