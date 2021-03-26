Кабинет министров Украины откорректировал порядок проведения конкурсов на государственную службу. В частности, он предусмотрел возможность дистанционного проведения собеседований.

Соответствующее постановление №237 было принято 24 марта и опубликовано на правительственном портале.

Постановление регулирует вопросы о действии заключенных контрактов в период карантина, объявлении конкурсов на должности, занимаемые лицами, с которыми заключены контракты на период карантина, а также решение других вопросов в переходный период.

Также акт вносит изменения в порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, а именно:

возможность проведения собеседования с целью определения победителя (победителей) конкурса дистанционно в режиме видеоконференции;





возможность участвовать членам конкурсных комиссий в ее заседаниях дистанционно в режиме видеоконференции;





уменьшение количества с пяти человек на три кандидатур, которых определяет комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы и конкурсная комиссия, для избрания субъектом назначения или руководителем государственной службы победителя конкурса;





другие изменения технического характера.

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