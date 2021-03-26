Ляшко объяснил, почему в Украину привезли в девять раз меньше доз CoronaVac, чем купили
В Украину из закупленных 1,9 миллионов доз китайской вакцины CoronaVac прибыли только 215 тысяч. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил, почему так произошло.
Об этом говорится в сюжете ТСН на телеканале "1+1".
"В Украину завезли 215 тысяч доз вакцины CoronaVac... Сейчас вакцина пройдет десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, ее будут использовать. Но будут использовать четко те 215 тысяч доз в две прививки", - сказал Ляшко.
По его словам, почему поступило почти в девять раз меньше доз - это вопрос к компании-поставщику.
Ляшко добавил, что Украина закупает вакцину за собственные средства, а также ожидает бесплатной поставки в рамках инициативы COVAX.
"За несвоевременные поставки эта компания платит штрафные санкции. Но мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен контракт, а это – 1,9 миллионов доз вакцины", - сказал главный санврач.
Ранее "Страна" сообщала, что вакцину доставил в аэропорт "Борисполь" пассажирский самолет вечером 25 марта.
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