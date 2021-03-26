Лидеры Европейского Союза решили срочно разработать цифровой зеленый ковид-сертификат, который не будет дискриминационным и позволит безопасно передвигаться по странам ЕС во время пандемии.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" решение лидеры закрепили в заявлении, принятом по итогам видео-конференции, состоявшейся 25 марта.

"В срочном порядке должна быть проделана законодательная и техническая работа над совместимыми и недискриминационными цифровыми сертификатами COVID-19 на основе предложения Европейской комиссии", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС отметили, что эпидемиологическая ситуация остается серьезной, в том числе и из-за появления новых вариантов коронавируса.

"Следовательно, в настоящее время должны соблюдаться ограничения, в том числе в отношении несущественных поездок, принимая во внимание особую ситуацию приграничных сообществ, в то время как должен обеспечиваться беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках Единого рынка, в том числе за счет использования зеленых полос", - сказано в заявлении.

Вместе с тем лидеры считают, что следует начать готовить общий подход к постепенному снятию ограничений, чтобы обеспечить координацию усилий, когда эпидемиологическая ситуация позволит ослабить текущие меры.

"Европейский Союз продолжит усиливать глобальные ответные меры на пандемию. Работа над созданием механизма обмена вакцинами должна быть быстро продолжена, чтобы дополнить и поддерживать ведущую роль COVAX в обеспечении универсального доступа и развертывания вакцин", - отмечено в заявлении.

Как писала "Страна", в январе в Европе приступили к разработке концепции ковидных паспортов.

В начале марта стало известно, что Еврокомиссия готова раскрыть первые детали проекта зеленых ковид-сертификатов. 17 марта комиссия выступила с предложением создать цифровой зеленый сертификат для обеспечения безопасного свободного передвижения внутри ЕС во время пандемии. Такой документ будет доказательством того, что человек привит против COVID-19, получил отрицательный результат теста либо выздоровел от COVID-19.