В четверг, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Стратегии военной безопасности Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Военная стратегия Украины предусматривает переход армии на контрактную основу, а еще отказ от срочной службы с обязательной службой в военном резерве.

В частности, документ предусматривает готовность к сдерживанию агрессии. При этом он не включает достижение военного паритета с Россией. Также предусматривает членство в НАТО и прекращение "временной оккупации" РФ части территории.

Данный стратегический документ подготовлен впервые. Стратегия нужна для оборонного планирования. Она предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне страны в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о недропользовании.

Также напомним, что Владимир Зеленский ввел в действие решение о реорганизации СНБО.