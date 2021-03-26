Северная Корея впервые за год осуществила запуски двух баллистических ракет в Японском море. По мнению экспертов, запуск был специально приурочен к пресс-конференции президента США Джо Байдена 25 марта.

Об этом сообщает информагентство Yonhap.

Две ракеты малой дальности, предположительно баллистические, были выпущены в море из города Хамджу в 7:06 и 7:25. Они пролетели около 450 километров на высоте 60 км.

Эксперты говорят, что КНДР могла испытать модернизированный вариант своей ракеты КН-23, которая напоминает российский "Искандер".

По сравнению с первоначальной версией новая ракета, которую демонстрировали во время военного парада в Пхеньяне в январе, имеет коническую боевую часть с пятиосной транспортной пусковой установкой.

Известно, что корейский аналог "Искандера" имеет дальность полета от 400 до 600 км. Вместо параболической ракета показывает более сложную траекторию, выполняя так называемый маневр подтягивания во время полета.

Пока неизвестно, руководил ли запуском лидер страны Ким Чен Ын.

Последний раз Северная Корея запускала баллистическую ракету в марте 2020 года.

Западная пресса считает, что запуск приурочен к пресс-конференции Байдена, а также может быть протестом против резолюции Совета ООН по правам человека о нарушениях таких прав в КНДР.

Как писала "Страна", в Японии экстренно собрали Совбез после запуска баллистических ракет из КНДР.

А осенью мы показывали фото новой баллистической ракеты КНДР "Пуккыксон 4-А".