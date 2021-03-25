Вслед за Черниговом ужесточить карантин решили и в Черниговской области. Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с субботы ввела новые ограничения.

Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации.

Комиссия под председательством главы Черниговской ОГА Анны Коваленко пошла на такие меры, поскольку по индикаторам определения уровней эпидемической опасности область приближается к красной зоне.

"Уже на сегодня два показателя превышают норму. Это уровень госпитализации (у нас 84,1 на 100 тысяч населения при пороговом показателе меньше 60) и динамика уровня госпитализации (57,6% при предельном показателе 50%)", - сказала Коваленко.

По состоянию на 25 марта в области 40 147 подтвержденных диагнозов COVID-19. Утром было выявлено 548 новых случаев. Сейчас 15 больных находятся на аппарате ИВЛ и 763 - на периодической кислородной поддержке. Загрузка коек составляет 62,5%.

Дополнительные ограничения начнут действовать с 00 часов 27 марта. Это ограничение работы учреждений культуры, развлекательной сферы, спортивных комплексов и запрет проведения культурных массовых и спортивных мероприятий.

"Мы всегда идем навстречу представителям бизнеса. Чтобы они могли подготовиться и минимизировать свои убытки, до понедельника мы не будем закрывать заведения питания и розничной торговли. Но предприниматели должны быть готовы к возможному полному ограничению их работы в связи со вхождением в красную зону", - сказала Коваленко.

Как писала "Страна", на следующей неделе более 50% регионов Украины могут попасть в красную карантинную зону. После этого правительство должно будет решить, станет ли это критерием для объявления общенационального локдауна.

Мы также сообщали, что в четверг Черкасская и Николаевская области попали в красную зону карантина.