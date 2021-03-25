Патрульная полиция Украины привела статистику нарушений ПДД з прошедшие неделю. Украинцы чаще всего водят автомобиль в нетрезвом виде, превышают скорость движения и пренебрегают ремнями безопасности или шлемами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.

В частности, тройка нарушений среди украинцев выглядит так:

8 696 постановлений по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км / ч) КоАП.

3 149 постановлений по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) КоАП.

2 241 протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

Помимо этого, водителей на прошлой недели штрафовали за такие нарушения:

1 969 постановлений по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КоАП.

1 226 постановлений по ч. 1 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами) КоАП.

570 постановлений по ч. 4 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км / ч) КоАП.

531 постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.

В то же время, в ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

"Ответственность за безопасность на дорогах - обязанность каждого из нас. И если каждый из нас элементарно не будет нарушать ПДД и будет вежливым на дороге - мы сможем достичь желаемого результата", - напомнили в пресс-службе.

Скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что первым оштрафованным на 17 тысяч по новому закону о ПДД стал водитель киевской маршрутки. Полицейские составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Также напомним, что 16 марта был опубликован закон о штрафах и наказании для водителей, нарушивших ПДД. "Страна" выделила главные нормы в своем материале.