В четверг, 25 марта, в Киеве, где человек застрял на льду озера, мужчина спас девушку, которая провалилась под лед.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

"Сегодня на линию Службы спасения 101 поступило сообщение, что по адресу улица Приречная, 27а человек провалился под лед", - заявили в пресс-центре.

На место происшествия были немедленно направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Однако, в то же время рядом с девушкой оказался мужчина, который увидев, как она провалилась под лед, поспешил ей на помощь.

"Мужчину не испугала холодная вода, поэтому он без колебаний полез в воду. Нам к сожалению, не удалось пообщаться с героем, ведь он сразу сказал, что героическим свой поступок не считает. Мы только знаем, что зовут героя - Тарас Чухлиб", - рассказали спасатели.

Позже стало известно, что пострадавшая невредимой, но с признаками переохлаждения была передана медикам, ее жизни ничего не угрожает.

Спасатели в очередной раз настоятельно просят граждан не выходить на лед. Последствия такого безответственного отношения к собственному здоровью и жизни могут быть трагическими.

Скриншот: facebook.com/DSNSKyiv

Ранее "Страна" сообщала, что на Прикарпатье две девушки провалились под лед, спасая собаку. Как рассказали в управлении ОГА, девушки смогли самостоятельно выбраться из воды.

Также напомним, что в Запорожье двое детей провалились под лед на Днепре. 11 летний мальчик погиб, а его 10-летнюю подругу удалось спасти.