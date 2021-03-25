С момента принудительной украинизации сферы услуг в январе по март языковой омбудсмен Тарас Креминь получил 994 обращений и жалоб граждан по поводу соблюдения законодательства о госязыке. Он принял решение о контроле за исполнением норм по 25 субъектам (2,52% обращений), в том числе по жалобам - по 9 субъектам (0,9%).

Такие данные привел секретариат уполномоченного по защите госязыка в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

"...За период с 16 января 2021 года по 16 марта 2021 года в секретариат уполномоченного по защите государственного языка в целом поступило 944 сообщения от граждан, включая обращения и жалобы, касающиеся деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других юридических и физических лиц по соблюдению законодательства о государственном языке, устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком, защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке", - говорится в ответе.

По результатам ознакомления с информацией в указанных обращениях и жалобах Креминь принял "решение об осуществлении государственного контроля за применением государственного языка по 25 субъектам, в том числе непосредственно по жалобам - по 9 субъектам", добавили в секретариате.

Также языковой омбудсмен применял другие меры реагирования в пределах своих полномочий: направлял рекомендации о применении госязыка или письма с информацией о нормах закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Кроме того, в секретариате уполномоченного уточнили, что к 23 марта штрафы на субъектов хозяйствования в соответствии со ст. 57 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не накладывались.

Между тем за свою не очень, как видно из цифр, продуктивную деятельность, Креминь получает немаленькую зарплату: в рошлом году он заработал почти полмиллиона гривен.

Ранее "Страна" рассказывала, на что украинцы чаще всего жалуются Креминю в своих обращениях.