Продуктивность работы Креминя с жалобами не очень высокая. Фото: umoloda.kiev.ua

С момента принудительной украинизации сферы услуг в январе по март языковой омбудсмен Тарас Креминь получил 994 обращений и жалоб граждан по поводу соблюдения законодательства о госязыке. Он принял решение о контроле за исполнением норм по 25 субъектам (2,52% обращений), в том числе по жалобам - по 9 субъектам (0,9%).

Такие данные привел секретариат уполномоченного по защите госязыка в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

"...За период с 16 января 2021 года по 16 марта 2021 года в секретариат уполномоченного по защите государственного языка в целом поступило 944 сообщения от граждан, включая обращения и жалобы, касающиеся деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других юридических и физических лиц по соблюдению законодательства о государственном языке, устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком, защиты прав на получение информации и услуг на государственном языке", - говорится в ответе.

По результатам ознакомления с информацией в указанных обращениях и жалобах Креминь принял "решение об осуществлении государственного контроля за применением государственного языка по 25 субъектам, в том числе непосредственно по жалобам - по 9 субъектам", добавили в секретариате.

Также языковой омбудсмен применял другие меры реагирования в пределах своих полномочий: направлял рекомендации о применении госязыка или письма с информацией о нормах закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Кроме того, в секретариате уполномоченного уточнили, что к 23 марта штрафы на субъектов хозяйствования в соответствии со ст. 57 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не накладывались.

Скриншот ответа секретариата языкового омбудсмена

Между тем за свою не очень, как видно из цифр, продуктивную деятельность, Креминь получает немаленькую зарплату: в рошлом году он заработал почти полмиллиона гривен.

Ранее "Страна" рассказывала, на что украинцы чаще всего жалуются Креминю в своих обращениях.

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