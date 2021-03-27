Сегодня ночью в Украине переведут часы на летнее время. Стрелки переводят в последнее воскресенье марта. В этом году это 28-е число.

1. Когда и во сколько? Смена времени произойдет в ночь с субботы на воскресенье в 03:00. Часы переводят на час вперед, так что после 02:59 часы покажут сразу 04:00. То есть теперь придется просыпаться на час раньше, по сравнению с зимними днями.

2. Где нужно перевести вручную? На большинстве устройств (телефоны, компьютеры, планшеты, фитнесс-браслеты и т.д.) перевод часов состоится автоматически. А вот на механических часах, аналоговых будильниках и кнопочных телефонах без выхода в интернет нужно будет подвести время вручную.

3. Как рассчитать время отправки на поезде? В "Укрзализнице" напоминают, что с 28 марта поезда будут курсировать по летнему времени. Время отправления и прибытия поездов указывается в билетах уже с учетом этого перехода. Так что ничего рассчитывать не нужно - ориентируйтесь на актуальное время.

4. Какая будет разница с Донецком и Москвой? С 28 марта в Киеве и Москве установится время часового пояса (UTC+3), то есть оно будет совпадать. На зимнем времени разница составляла час. В неподконтрольных Луганске и Донецке, которые фактически живут по московскому времени, время также будет совпадать с Киевом.

5. Отменят ли перевод часов в Украине? В Украине уже пытались отменить перевод часов в 2011 году, но до реальных изменений дело тогда не дошло. В 2021 году депутаты вновь взялись за этот вопрос. Отменить переход с зимнего на летнего время предлагали в законопроекте №4201 "Об исчислении времени в Украине".

Его поддержали в первом чтении. До отмены перевода часов уже в марте оставалось принять законопроект во втором чтении и поправку, чтобы он вступил в силу сразу после подписания. Однако за шаг до отмены законопроект отправили на доработку.

Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что продолжает лоббировать отмену перевода стрелок часов. По его мнению, "переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана".

Еще одной причиной, по его словам, является необходимость закрепить на всей территории Украины единое киевское время. То есть Украину собираются оставить в режиме зимнего времени. Мы уже писали, что в этом случае летом солнце на востоке будет всходить в три ночи, а заходить до восьми вечера.

То есть вопрос перевода часов еще не закрыт, депутаты все-таки собираются его отменить.