Оксфордский университет совместно с компанией-производителем вакцин AstraZeneca разработали новую вакцину от коронавируса в виде назального спрея.

Об этом сообщает Financial Times.

В частности, испытания препарата могут начаться на следующей неделе. Изначально в испытаниях примут участие около 300 взрослых людей до 40 лет. Они войдут в испытательную группу препарата.

"Участники испытаний получат по меньшей мере одну дозу вакцины интраназально. Половина участников будет рандомизированна для получения бустерной дозы. Исследование займет около четырех месяцев", - рассказали в издании.

В то же время, если первый этап испытания пройдет успешно, то дальше вакцину будут испытывать на большем количестве людей.

При этом вакцину от коронавируса в виде назального спрея было бы легче вводить, и она могла бы значительно снизить уровень передачи вируса. Поскольку коронавирус преимущественно передается через верхние дыхательные пути.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые разработали сервис, оценивающий состояние легких при коронавирусе за 10 минут. В данный момент сервис тестируют в клинике СамГМУ.

Также напомним, что Россия и Китай разрабатывают совместную вакцину от коронавируса. В ходе испытаний совместной вакцины Ad5-nCov в РФ получены "весьма положительные данные".