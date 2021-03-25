Бывший президент Украины Петр Порошенко заполнил декларацию о доходах. Из документа следует, что в начале марта он оплатил коммунальные услуги на сумму 177 885 гривен.

Декларация, поданная 18 марта, опубликована в Едином государственном реестре деклараций.

Судя по всему, президент оплатил коммунальные услуги своей резиденции в Конча-Заспе.

Кроме оплаты коммуналки в разделе "Расходы" лидер "Европейской солидарности" указал, что 16 марта на некие юридические услуги потратил 240 тысяч гривен.

Ранее "Страна" рассказывала, что генпрокурор Ирина Венедиктова задекларировала в 2020 году почти миллион гривен доходов. А исполняющий обязанности главы Министерства энергетики Юрий Витренко задекларировал 11,754 миллионов гривен процентов, начисленных по вкладам в государственном банке.

Также мы сообщали, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель задекларировала более 684 тысяч гривен зарплаты на своей должности за прошлый год. Это в два раза больше зарплаты за 2020 год Владимира Зеленского.