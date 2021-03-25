Судно Ever Given перед тем как заблокировать Суэцкий канал совершило подозрительные маневры по траектории, которая похожа на мужские гениталии.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Треккинговый сервис VesselFinder ранее опубликовал видеозапись, на котором видно, что судно совершило круговые маневры. В итоге траектория образовала фаллический символ.

В фирме-операторе Ever Given обратили внимание на то, что в этом нет ничего необычного. Такая траектория образовалась из-за того, что судно перед заходом в канал выбирает оптимальный курс и много маневрирует.

Ранее "Страна" сообщала, что 23 марта в 07:40 по местному времени (совпадает с киевским) вскоре после захода контейнеровоз Ever Given (длина судна 400 метров, водоизмещение 200 000 тонн) сел на мель в южной части Суэцкого канала и тем самым полностью перекрыл движение. Известно, что судно направлялось из КНР в Роттердам.

Также напомним, что работы по разблокировке канала могут продлиться несколько недель из-за тяжести судна. Контейнеровоз Ever Given считают одним из крупнейших кораблей в мире.