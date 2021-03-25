Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1353-IX "О внесении изменения в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства", который парламент принял 19 марта 2021 года.

Документ был разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится на сайте президента.

"Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения", - говорится в сообщении.

Согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против Covid-19 центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета Министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса.

"В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против Covid-19", - добавили в Офисе президента.

Также от ответственности освобождаются и медработники, если они осуществляли вакцинацию согласно инструкции.

В Офисе президента заявляют, что в случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.

"Страна" подробно рассказывала об этом законе в нашей статье.

Также мы сообщали, что согласно опросу, почти половина украинцев боится побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.