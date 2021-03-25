Судья Печерского районного суда Киева отказала Службе безопасности Украины и Офису генпрокурора во взятии под стражу трех фигурантов дела о незаконном военизированном формировании, организованном Семеном Семенченко.

Об этом сообщил в Фейсбуке экс-нардеп Егор Соболев.

Речь идет об участниках батальона "Донбасс" Игоре Орленко с позывным "Соболь", Александре Новикове (позывной "Хаммер") и Сергее Акимовича (позывной "Аким").

Однако при этом всех троих взяли под домашний арест.

СБУ подозревает перечисленных фигурантов в создании военизированного вооруженного формирования во главе с Семеном Семенченко.

Ранее "Страна" описывала все известные подробности дела о частной военной компании и торговле оружием.

Мы также сообщали, что СБУ опубликовала переговоры агента НАБУ Шевченко о покупке компонентов для оружия в России.