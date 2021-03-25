Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины".

Соответствующий указ №121/2021 от 25 марта опубликован на сайте главы государства.

Стратегия военной безопасности Украины определяет, что военная безопасность – это всеобъемлющая оборона.

Военная стратегия Украины предусматривает готовность к сдерживанию агрессии, но не предусматривает достижение военного паритета с Россией.

Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Стратегия является документом долгосрочного планирования и основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня и плана обороны Украины.

Положения Стратегии будут положены в основу соответствующих программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, в частности развития систем управления войсками и оружием, военно-морских возможностей, противовоздушной обороны Украины, авиации, ракетных войск и артиллерии, систем разведки, радиоэлектронной борьбы, вооружения и военной техники, совершенствование систем мобилизации, территориальной обороны Украины и сопротивления.

Также с учетом положений Стратегии будут разработаны оперативные планы и планы применения сил и средств составляющих сектора безопасности и обороны.

Стратегия состоит из 10 разделов, разъясняющих положения документа.

Как сообщается, в соответствии с указом президента Кабинету министров поручено внести в трехмесячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины.

Напомним, секретарь СНБО Данилов выступил против диалога с Россией.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 19 компаний.

Также мы сообщали, что Зеленский подписал указ о Национальной стратегии в сфере прав человека..