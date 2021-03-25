Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие принятого 19 марта 2021 года решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования". Указ №122/2021 обнародован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования" (прилагается)", - говорится в документе.

Как отмечено в указе, контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, необходимо возложить на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

На сайте президента также публикуется полный текст соответствующего решения Совета нацбезопасности и обороны.

В нем сообщается, что СНБО решил рекомендовал Кабмину обеспечить проведение Государственной службой геологии и недр в 2021 году в установленном порядке внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования в сфере геологического изучения и рационального использования недр, которые получили разрешения на пользование недрами вне аукциона по результатам апробации запасов полезных ископаемых без специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки.

Также будет проверена деятельность предприятий, которые не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу либо же после утверждения балансовых запасов углеводородов при наличии специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей; не начали добычу полезных ископаемых в течение десяти лет после получения специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей.

Результаты проведенных проверок Госгеонедр должна предоставлять в аппарат СНБО ежеквартально до 15 числа.

Служба также должна будет принять в соответствии с законодательством меры по аннулированию специальных разрешений на пользование недрами, выданных федеральной государственной бюджетном учреждении науки Института ядерных исследований Российской академии наук.

В документе отмечается, что Кабмин также должен будет обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины нескольких необходимых для внедрения решения СНБО законопроектов.

"Государственным экспертам по вопросам тайн Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в определенном законом Украины "О государственной тайне" порядке разработать в недельный срок вопрос об отмене решений об отнесении к государственной тайне информации в сфере недропользования (за исключением информации, определенной пунктами 2.6.1 - 2.6.4 Свода сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом Центрального управления Службы безопасности Украины от 23 декабря 2020 № 383, доступ к которой представляет угрозу национальной безопасности и обороне Украины) и подать соответствующие решения об отмене Службе безопасности Украины для внесения необходимых изменений в Свод сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что правоохранители должны будут усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере недрапользования.

Напомним, что 19 марта СНБО ввел санкции против 19 компаний, которые имеют отношении к пользованию недрами и теперь автоматически теряют лицензии на недропользование в Украине.

В список фирм, которые обложили санкциями, попали следующие:

"Геоконнект" "Глобал Геоинвест" "Транссетгео" "Геопост" "Геовертикаль" "Геотаргет" "Надрапрайд" "Геофорс" "Геостенс" "Надравестгруп" "Бэст ойл компании" "Надрапростир" "Инфогеотренд" "Эйджин марка" "Экогазальянс" "Эпивал энерджи" "Юнолит Ойл" "Профиннафт" "Бэстгеотек"

Также мы сообщали, что Зеленский ввел в действие решение о реорганизации СНБО.