Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО. Фото: Страна

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие принятого 19 марта 2021 года решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования".  Указ №122/2021 обнародован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования" (прилагается)", - говорится в документе.

Как отмечено в указе, контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, необходимо возложить на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

На сайте президента также публикуется полный текст соответствующего решения Совета нацбезопасности и обороны.

В нем сообщается, что СНБО решил рекомендовал Кабмину обеспечить проведение Государственной службой геологии и недр в 2021 году в установленном порядке внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования в сфере геологического изучения и рационального использования недр, которые получили разрешения на пользование недрами вне аукциона по результатам апробации запасов полезных ископаемых без специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки.

Также будет проверена деятельность предприятий, которые не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу либо же после утверждения балансовых запасов углеводородов при наличии специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей; не начали добычу полезных ископаемых в течение десяти лет после получения специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей.

Результаты проведенных проверок Госгеонедр должна предоставлять в аппарат СНБО ежеквартально до 15 числа.

Служба также должна будет принять в соответствии с законодательством меры по аннулированию специальных разрешений на пользование недрами, выданных федеральной государственной бюджетном учреждении науки Института ядерных исследований Российской академии наук.

В документе отмечается, что Кабмин также должен будет обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины нескольких необходимых для внедрения решения СНБО законопроектов.

"Государственным экспертам по вопросам тайн Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в определенном законом Украины "О государственной тайне" порядке разработать в недельный срок вопрос об отмене решений об отнесении к государственной тайне информации в сфере недропользования (за исключением информации, определенной пунктами 2.6.1 - 2.6.4 Свода сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом Центрального управления Службы безопасности Украины от 23 декабря 2020 № 383, доступ к которой представляет угрозу национальной безопасности и обороне Украины) и подать соответствующие решения об отмене Службе безопасности Украины для внесения необходимых изменений в Свод сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что правоохранители должны будут усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере недрапользования.

 

Напомним, что 19 марта СНБО ввел санкции против 19 компаний, которые имеют отношении к пользованию недрами и теперь автоматически теряют лицензии на недропользование в Украине.

В список фирм, которые обложили санкциями, попали следующие:

  1. "Геоконнект"
  2. "Глобал Геоинвест"
  3. "Транссетгео"
  4. "Геопост"
  5. "Геовертикаль"
  6. "Геотаргет"
  7. "Надрапрайд"
  8. "Геофорс"
  9. "Геостенс"
  10. "Надравестгруп"
  11. "Бэст ойл компании"
  12. "Надрапростир"
  13. "Инфогеотренд"
  14. "Эйджин марка"
  15. "Экогазальянс"
  16. "Эпивал энерджи"
  17. "Юнолит Ойл"
  18. "Профиннафт"
  19. "Бэстгеотек"

Также мы сообщали, что Зеленский ввел в действие решение о реорганизации СНБО.

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