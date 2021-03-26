Народного депутата от "Слуги народа" Ольгу Василевскую-Смаглюк некоторые Телеграм-каналы обвинили в сделке: выход из депутатской группы Игоря Коломойского в обмен на неформальную должность "смотрящей" за Чернобыльской зоной отчуждения. Сама депутат назвала это информационной атакой, инспирированной Александром Дубинским.

О сделке, в частности, подробно рассказал Телеграм-канал "Компромат.leaks".

По его данным, Василевская –Смаглюк входила в группу Коломойского, которая ее поддерживала во время выборов 2019 года. На досрочных парламентских выборах 2019 года она одержала победу по мажоритарному округу №96 (г. Буча, Славутич, Бородянский, Вышгородский, Иванковский, Полесский районы). Но недавно нардеп решила "предать" группу олигарха и войти в коалицию с ОП.

"Разумеется, такое решение она приняла не безвозмездно: предательство ей было оплачено Офисом президента в виде бонуса – Смаглюк стала "смотрящей" за назначениями в Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Фактически Олечка стала теневым руководителем агентства", - написал канал.

При этом из госбюджета в 2021 году на финансирование Госагентства выделено 2,057 млрд гривен.

Также канал обвинил Василевскую-Смаглюк в том, что она, пользуясь членством в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в ноябре 2020 года устроила мужа Игоря Смаглюка на должность начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС.

Сама депутат назвала эти тексты мусорными.

"Каждое слово в них - выдумка и фантазия, не имеющая ни малейшего отношения к действительности. Уверена, что это дело рук Александра Дубинского", - заявила Василевская-Смаглюк в Фейсбуке.

Среди возможных причин атаки на нее она назвала инициированные ею и принятые недавно Радой законопроекты, в частности о Бюро экономической безопасности, активную позицию по искоренению коррупции в Киевской области и "никому не нужную войну против всех".

"Моя совесть абсолютно чиста и перед моими избирателями, интересы которых я постоянно защищаю как в парламенте, так и на территории округа. Обидны ли для меня такие анонимные письмена? Неприятно, скрывать не стану. Но это не повлияет на мою активную работу и ее результаты. Саше желаю легкого выхода из им созданной параллельной реальности и возвращения в прекрасное настоящее, где много возможностей себя честно реализовать", - заявила депутат.

Отметим, что Василевская-Смаглюк и Дубинский в свое время вместе работали на телеканале 1+1. И до недавних пор, как правило, друг друга они поддерживали.

Ранее "Страна" сообщала, что Дубинский обвинил руководство "Слуг народа" в мошенничестве и аферах.

Мы также рассказывали, что нардепов Коломойского в "Слуге народа" лишили зарплат в конвертах.