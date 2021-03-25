Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 19 компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 19 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Указ №123/2021 от 25 марта опубликован на сайте главы государства.
Речь идет о введенных по решению СНБО санкциях против 19 компаний, которые владеют лицензиями на разработку недр:
"Геоконнект"
"Глобал Геоинвест"
"Транссетгео"
"Геопост"
"Геовертикаль"
"Геотаргет"
"Надрапрайд"
"Геофорс"
"Геостенс"
"Надравестгруп"
"Бэст ойл компании"
"Надрапростир"
"Инфогеотренд"
"Эйджин марка"
"Экогазальянс"
"Эпивал энерджи"
"Юнолит Ойл"
"Профиннафт"
"Бэстгеотек"
В свою очередь Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.
Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее "Страна" писала, что принятие этого решения на СНБО вызвало споры.
Сразу четыре члена СНБО воздержалось от голосования - глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Ирина Венедиктова, вице-премьер Резников и спикер Дмитрий Разумков.
Возникли вопросы кто является бенефициарами этих компаний - российские ли они граждане и на каком основании вообще против них вводятся санкции.