Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 19 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Указ №123/2021 от 25 марта опубликован на сайте главы государства.

Речь идет о введенных по решению СНБО санкциях против 19 компаний, которые владеют лицензиями на разработку недр:

"Геоконнект"

"Глобал Геоинвест"

"Транссетгео"

"Геопост"

"Геовертикаль"

"Геотаргет"

"Надрапрайд"

"Геофорс"

"Геостенс"

"Надравестгруп"

"Бэст ойл компании"

"Надрапростир"

"Инфогеотренд"

"Эйджин марка"

"Экогазальянс"

"Эпивал энерджи"

"Юнолит Ойл"

"Профиннафт"

"Бэстгеотек"

В свою очередь Кабинету министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее "Страна" писала, что принятие этого решения на СНБО вызвало споры.

Сразу четыре члена СНБО воздержалось от голосования - глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Ирина Венедиктова, вице-премьер Резников и спикер Дмитрий Разумков.

Возникли вопросы кто является бенефициарами этих компаний - российские ли они граждане и на каком основании вообще против них вводятся санкции.