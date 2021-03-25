Из-за севшего на мель в Суэцком канале гигантского контейнеровоза Ever Given, который заблокировал движение судов, ожидается временный рост стоимости перевозок. Такое мнение высказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".

"Как видите, и у таких крупных судовладельцев бывают проблемы. Пока не уберут судно с мели - изменится география маршрутов, возрастут сроки и стоимость (грузоперевозок - Ред.)", - заявил Владислав Криклий.

В то же время, полагает министр, эту проблему должны решить довольно быстро.

Известно, что севшее на мель судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, заблокировав движение по нему. Инцидент произошел во вторник, 23 марта, в 07:40 по местному времени (совпадает с киевским) вскоре после захода судна в Суэцкий канал из Красного моря.

Также мы сообщали, что российский военный корвет не может войти в Суэцкий канал из-за перегородившего его контейнеровоза.