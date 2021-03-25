Байден настроен решительно. Скриншот из видео

Президент США Джо Байден заявил, что намерен идти на второй срок. Хотя к концу первого срока этому самому пожилому главе Белого дома в истории исполнится 82 года.

Он своем желании американский лидер сказал на большой пресс-конференции 25 марта.

"Мой план - бороться за переизбрание. Это мои ожидания", - сказал Байден перед журналистами.

Вероятно таким образом президент пытается перебить слухи о своей недееспособности и больших проблемах со здоровьем.

 "Страна" внимательно следит за упомянутой пресс-конференцией и публикует ключевые заявления Байдена.

О том, что глава Белого дома задумался о втором сроке, стало известно за день до пресс-конференции Байдена. О его намерении вновь баллотироваться на президентских выборах журналистам рассказали советники.

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