Украинская реперша Alyona Alyona подхватила коронавирус. Это подтвердил тест, который она сдала после того, как целую неделю ее донимал насморк и отек носа. А на 10-й день болезни у звезды пропало обоняние, затем ей диагностировали 15% поражения легких. Об этом она рассказала в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1".



Alyona Alyona общалась с ведушими телешоу онлайн. По ее словам, заболевание протекает почти бессимптомно и о заражении она узнала случайно, когда обратилась к врачу по поводу гайморита.



"У меня часто гайморит, обычно хроническое течение болезни. Думаю: "Пойду себя проверить". На седьмой день проверилась: "О, "корона", добрый день", - поделилась артистка.

Сейчас она находится дома на самоизоляции.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черновцах врач заболела Covid-19 после укола препаратом CoviShield.

Также мы сообщали, что украинские ученые дали прогноз по заболеваемости Covid-19 на начало апреля - до 25 тысяч в сутки.